Aantal Europese landen versoepelt coronamaatregelen, ook Spanje heeft heuglijk nieuws

Behalve in Nederland zijn maandag ook in een reeks andere Europese landen versoepelingen van de coronamaatregelen in voege getreden. Dat is onder meer zo in Turkije, Rusland, en Portugal. In Spanje is dan weer beslist om de quarantaineverplichting voor toeristen uit bepaalde landen vanaf 21 juni af te schaffen.

In Turkije heeft de Grote Bazaar van Istanboel opnieuw de deuren geopend. Dat is een van de grootste overdekte markten ter wereld, met zowat 3.000 winkels en ongeveer 150.000 bezoekers per dag. Het aantal bezoekers wordt nu echter beperkt, en het dragen van een mondmasker is verplicht. Ook cafés, restaurants, zwembaden, parken, musea, bibliotheken en crèches in Turkije zijn maandag weer opengegaan mits inachtname van een aantal voorwaarden, en verplaatsingen tussen de grootsteden zijn opnieuw toegelaten.

In de Russische hoofdstad Moskou zijn de winkelcentra maandag weer opengegaan. Na een uitgaansverbod van meer dan twee maanden mogen mensen op bepaalde dagen opnieuw gaan wandelen en ‘s morgens tussen 5 en 9 uur aan sport doen. De verplichting om een mondmasker te dragen, is niet langer beperkt tot het openbaar vervoer, en wordt veralgemeend. De versoepelingen komen er ondanks het feit dat het aantal coronabesmettingen in Rusland nog altijd in stijgende lijn zit.

En in Portugal tenslotten kan er sinds maandag opnieuw geshopt worden in winkels groter dan 400 meter. Ook theaters en bioscopen verwelkomen weer bezoekers.

Spanje heft quarantaineverplichting op

In Spanje is dan weer beslist om de verplichting voor toeristen uit bepaalde landen om 14 dagen in quarantaine te blijven op te heffen vanaf 21 juni. Die verplichting zou op 1 juli integraal afgeschaft worden, maar volgens minister van Transport Jose Abalos wordt de verplichting iets vroeger afgeschaft voor toeristen uit bepaalde landen met een lage coronabesmettingsgraad. Op die manier kan de Spaanse overheid zijn procedures al even uittesten.

Volgens minister van Toerisme Maria Reyes Maroto gaat het met name om vakantiegangers uit Duitsland en Scandinavië.