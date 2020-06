Na de ontvoering van een 13-jarige jongen uit Genk werd op verschillende plaatsen in ons land ingevallen door de politie, onder meer in het Limburgse Houthalen-Helchteren en Zutendaal. De buurtbewoners reageren geschrokt. Angst overheerst.

Eén van de buren in Houthalen-Helchteren die erg onder de indruk is, blijft zich maar afvragen wat juist de aanleiding is geweest van de inval. “Mijn man ging naar het toilet toen hij geluid hoorde dat ...