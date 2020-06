Nieuw onderzoek toont aan dat coronavirus niet op markt in Wuhan ontstond

Het coronavirus is vermoedelijk dan toch niet ontstaan op de markt in de Chinese stad Wuhan die oorspronkelijk met de vinger werd gewezen. Dat moet blijken uit een Chinees onderzoek in het gezaghebbende wetenschapstijdschrift ‘Nature’.

Dat het coronavirus de sprong maakte van dier naar mens, daar blijft ook na het nieuwe onderzoek weinig twijfel bestaan. Maar de zogeheten ‘wet market’ in Wuhan, waar exotische dieren als vleermuizen en slangen onder vaak erg onhygiënische omstandigheden verkocht werden en die daarom beschouwd werd als de broeihaard waar het virus ontstond, blijkt slechts te hebben gefungeerd als een “superverspreider”.

Een bezoeker van de markt zal het virus daar weliswaar hebben overgebracht op andere bezoekers, maar de eerste besmetting vond elders plaats: uit een wetenschappelijke studie blijkt dat minstens één persoon op 1 december al symptomen van het virus vertoonde, en die niet op de markt geweest was.

Ontsnapt uit labo?

Mogelijk komt het Wuhan Instituut voor Virologie, dat niet ver van de markt in kwestie ligt, door deze studie nog meer in het vizier. Verhalen als zou het virus uit dat labo ontsnapt zijn, doen al langer de ronde. De Amerikaanse president Trump en zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo hechten geloof aan die theorie, maar het is niet duidelijk of daar een grond van waarheid in zit.

LEES OOK. Welk geheim “bewijs” heeft Donald Trump dat coronavirus is ontsnapt uit laboratorium in China? En wat zeggen de Chinezen? (+)