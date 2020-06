Goed nieuws voor Real Madrid: Eden Hazard hervat groepstrainingen en lijkt klaar voor herstart in Spanje

Foto: Real Madrid via Getty Images

Eden Hazard heeft maandag bij de hervatting van de groepstrainingen bij Real Madrid meteen kunnen meetrainen. De kapitein van de Rode Duivels lijkt helemaal klaar om op 14 juni mee te spelen in de eerste competitiewedstrijd van Real Madrid na de coronapauze, thuis tegen Eibar. La Liga herstart op 11 juni met de derby tussen Betis en Sevilla.

Hazard werd op 5 maart in Dallas geopereerd aan zijn rechterenkel en maakte sindsdien gestaag vooruitgang. Tijdens de verplichte break omwille van de coronacrisis volgde Hazard een individueel programma.

Uiteindelijk miste hij de voorbije drie maanden nauwelijks wedstrijden met Real Madrid. De Koninklijke staan nog steeds tweede in La Liga, op twee punten van koploper Barcelona. In de Champions League verloor Real zijn heenwedstrijd in de achtste finales met 1-2 van Manchester City.

Het is voor Hazard tot dusver een moeilijk eerste seizoen bij Real Madrid gebleken. Hij miste de seizoensstart in Spanje door een hamstringblessure en stond ook tussen begin december en begin februari al twee maanden aan de kant met een enkelblessure. Tot dusver kwam hij in vijftien duels voor de Koninklijke tot slechts één goal en vijf assists.

Umtiti meldt zich bij eerste groepstraining Barcelona

Verdediger Samuel Umtiti heeft maandag gewoon mee kunnen trainen bij de eerste groepssessie van FC Barcelona. De Fransman liep drie weken geleden een kuitblessure op toen er nog in kleine groepjes moest worden getraind. De hervatting van de competitie na de coronapauze nadert en sinds maandag mogen de Spaanse clubs weer groepstrainingen afwerken.