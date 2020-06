Horeca terug open op 8 juni? Heel wat uitbaters staan niet te springen: “We zijn gejost”

Ze zijn al meer dan twee maanden verplicht gesloten maar nu de heropening eindelijk in zicht is, twijfelen veel horeca-uitbaters toch of ze wel willen openen. “De voorwaarden zijn veel te streng en te complex. Op restaurant gaan dat is lekker eten, maar ook sfeer en gezelligheid. Maar hoe kan dat als er plexiglas staat”, klinkt het. De cafébazen hebben dan weer vooral moeite met het vroege sluitingsuur.