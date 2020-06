Burgemeester Wim Dries van Genk tevreden met goede afloop in gijzelingszaak: “Gelukkig is de jongen ongedeerd”

Genk - Burgemeester Wim Dries (CD&V) van Genk reageert maandag tevreden dat de ontvoering en gijzeling van een dertienjarige jongen goed afgelopen zijn. “Na 42 dagen kwam er vanmorgen een eind aan de ontvoering van een 13 jarige Genkenaar. Gelukkig is de jongen ongedeerd en is het belangrijk dat hij in alle rust en sereniteit de kans krijgt om deze zware gebeurtenis te verwerken”, zegt de Genkse burgemeester.

LEES OOK. Buurtbewoners reageren geschrokken na invallen rond ontvoering: “Gevaarlijke mensen”

“Mijn bijzondere dank gaat uit naar het parket, de federale en lokale politie die over de provinciegrenzen heen sterk hebben samengewerkt om deze zaak tot een goed einde te brengen. Ik heb alle vertrouwen in het verdere verloop van het onderzoek”, aldus Dries.

LEES OOK. Beruchte Syriëronselaar opgepakt als verdachte in onderzoek naar ontvoering Genkse jongen (+)

In de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 april was de dertienjarige uit zijn ouderlijke woning door gemaskerde en gewapende mannen meegenomen. Vervolgens waren er onderhandelingen tussen daders en familie om de jongen tegen betaling van losgeld vrij te laten. Er zou over enkele miljoenen euro losgeld onderhandeld zijn. Het is niet geweten hoeveel losgeld er betaald is.

LEES OOK. Familie van ontvoerde jongen smokkelde cocaïne en xtc-pillen in verborgen ruimtes in auto’s (+)

Maandag kort na middernacht is de jongen terug thuisgekomen. Hij stelde het ondanks de gebeurtenissen verbazingwekkend goed. In het onderzoek zijn zeven verdachten gearresteerd na negen huiszoekingen in Antwerpen en Limburg.

LEES OOK. Kidnapping van 13-jarige jongen na 42 dagen afgelopen