Advocaat familie van ontvoerde 13-jarige: “Hallucinant hoe goed de jongen het stelt”

Genk - “Het is behoorlijk hallucinant te zien hoe goed de jongen het momenteel stelt. Ongetwijfeld zal er op latere leeftijd nog een weerbots volgen.” Dat zegt advocaat Luk Delbrouck, die in de gijzelingszaak van de dertienjarige jongen uit Genk optreedt namens de minderjarige jongen en zijn ouders.

Delbrouck zei ook dat er fel gezinspeeld werd op een uitspraak van het parket tijdens een groot drugsproces in het najaar van 2018 dat de familie T. dertig miljoen euro waard zou zijn. Dat gegeven zou de daders van de ontvoering en gijzeling getriggerd hebben om de familie T. aan te pakken.

De dertienjarige jongen werd door vier of vijf gemaskerde daders in de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 april uit zijn ouderlijke woonst in Genk met geweld meegenomen. De ontvoerders namen vervolgens met de familie contact op om losgeld te eisen. Na betaling van een onbekende som losgeld is de jongen maandag kort na middernacht in de buurt van zijn ouderlijke woning vrijgelaten. Hij was met een voertuig naar Genk gebracht en daar afgezet, waarna de jongen naar huis wandelde. De familie verwachtte de thuiskomst van de jongen.

Tijdens zijn gevangenschap zou er tegen de jongen geen geweld zijn gebruikt en werd er gezien de omstandigheden goed voor hem gezorgd. Het is niet bekend waar de jongen precies werd gevangen gehouden. Er is ook met hem rondgereden.

Luk Delbrouck heeft maandag zelf ook al met de jongen kunnen praten. De advocaat was vooral onder de indruk hoe goed de jongen het stelde en in zekere zin de feiten kon kaderen. De familie T. kwam in opspraak in een dossier over internationale drugshandel. Kopstuk in die criminele organisatie was vijftiger Musa T., de oom van de dertienjarige jongen, die vijftien jaar cel kreeg. Ook vader Erhan T. werd in dat proces veroordeeld. Hij kreeg zes jaar cel. De bende smokkelde heroïne, cocaïne en xtc in geprepareerde voertuigen met verborgen ruimtes.