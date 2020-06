Belgen genieten van terrasjes in Nederland, maar grote invasie blijft uit

Heel wat Belgen hebben maandag de grens met Nederland overgestoken om te gaan winkelen of voor een café- of restaurantbezoek. In Nederland mocht de horeca op 1 juni al heropenen. Toch bleef de grote massa in de grensgemeenten uit. Dat bevestigt burgemeester van Hulst Jan-Frans Mulder. “Het was gezellig druk, maar er werd afstand gehouden.”

In de grensgemeente Hulst werd het tijdens het pinksterweekend merkelijk drukker. Heel wat Belgen staken de grens over om te gaan winkelen of een terrasje te doen. Dat laatste mocht strikt genomen nog niet. “Wij waren verrast dat de Belgen plots mochten komen winkelen. We dachten dat we bij de heropening van de horeca nog een week konden proefdraaien voor er Belgische toeristen kwamen maar dat was niet het geval.”

Ondanks het feit dat het nog niet is toegelaten waren de terrassen in Hulst goed gevuld met Belgen. Al bleef de grote massa wel uit. “Het was gezellig druk en de terrassen zaten vol, maar alle regels werden goed opgevolgd en ook de Belgen hielden voldoende afstand”, aldus Mulder. Zondag werd het in Hulst wel vrij druk aan de supermarkten door de extra klanten uit België, maar door extra beveiliging was die drukte snel opgelost.

