Sommige basisscholen blijven slechts deels open: “Plotse afschaffing van afstandsregels te veel van het goede”

Hoera, alle kinderen voltijds terug naar de basisschool! Niet helemaal. Verschillende directeurs houden de boot nog even af. Zij blijven werken met halve schooldagen of stellen de terugkeer van bepaalde leerjaren nog even uit. “Als scholen niet volledig opengaan is dat niet omdat ze niet willen, maar omdat ze niet kunnen”, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs.