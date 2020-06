Dieumerci Mbokani blijft mist spuiten rond zijn toekomst: “Anderlecht, Club Brugge, Standard … Ik sta voor alles open”

Dieumerci Mbokani pakte na de topschutterstitel nog een tweede individuele prijs. De aanvaller van Antwerp won voor de tweede keer de Gouden Schoen. Maar de vraag die iedereen op en rond de Bosuil bezighoudt: waar speelt Mbokani volgend seizoen? “Ik kan niet zeggen of ik dan nog het shirt van Antwerp draag”, reageerde hij bij Proximus Sports.

Mbokani was uiteraard tevreden met zijn verkiezing tot beste speler van Afrikaanse origine in de Jupiler Pro League. “Ik verdien deze prijs, want ik heb een sterk seizoen achter de rug. Als ik niet zou gewonnen hebben, zou ik de trofee aan Clinton Mata hebben gegeven”, reageerde de Congolese aanvaller vanuit Monaco, waarna het al snel over zijn toekomst ging. “Ik bedank mijn ex-ploegmakkers van bij Antwerp.” Ex? “Ja, want ik ben einde contract. Maar ik kan niet zeggen of ik volgend seizoen nog het shirt van Antwerp draag.”

Het verhaal is bekend. De Great Old wil zijn sterkhouder graag houden, maar biedt maar een contract van één seizoen aan, terwijl de 34-jarige aanvaller meer zekerheid wil en twee jaar vraagt. Hij schermt onder meer met een lucratieve aanbieding uit China. Bovendien vertrokken bij Antwerp ook al trainer Bölöni en doelman Bolat. “De vertrekkers zijn jammer, en daar maak ik me ook wel zorgen over. Of ik Anderlecht nog in mijn hoofd heb? Anderlecht, Standard, Club Brugge, … Ik sta open voor elk voorstel.”