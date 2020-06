Dode bij uitslaande woningbrandin Maleizen: slachtoffer pa uren later gevonden

Overijse - Er is een dode gevallen bij de uitslaande brand die maandagmorgen omstreeks 7.30 uur een woning aan de Hoeilaartsesteenweg in Maleizen (Overijse) volledig verwoest heeft. Het gaat vermoedelijk om de mannelijke bewoner van het huis. Dat is vernomen bij de brandweer van Overijse.

Toen de brandweer ter plaatse kwam stond het huis al in lichterlaaie. Na enkele uren zoeken met speurhonden van de lokale politie werd maandagnamiddag het lichaam van het slachtoffer gevonden. Er stierf ook een huisdier in de brand. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken.

Het vermoeden bij de hulpdiensten is groot dat de brand het gevolg is van een ontploffing. Ook burgemeester Inge Lenseclaes (OV202-N-VA) van Overijse sprak maandagmiddag in die zin.

“We gaan er op dit ogenblik van uit dat de overledene de bewoner is van het huis. Om hierover zekerheid te verkrijgen wordt er morgen een autopsie uitgevoerd op het lichaam. Het gaat om een man van om en bij de 60”, aldus Sébastien Verbeke, korpschef van de lokale politie Druivenstreek. De dochter van de man, die eveneens gedomicilieerd is op dit adres, was op het ogenblik van de brand niet aanwezig. Volgens Verbeke is er nog steeds geen duidelijkheid over de oorzaak van de hevige brand.

Ook de branddeskundige die het parket van Halle-Vilvoorde aanstelde, heeft de oorzaak van de brand tot dusver nog niet kunnen achterhalen. De reden hiervoor is volgens parketwoordvoerder Gilles Blondeau “dat de woning voor 90 procent ingestort is”. Hij bevestigt dat er morgen een autopsie zal uitgevoerd worden op het slachtoffer met het oog op het achterhalen van de identiteit en de doodsoorzaak.