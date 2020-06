Familie betaalde 300.000 euro voor ontvoerde jongen, maar dat was niet genoeg: “Jullie hebben nog een dure auto op de oprit staan”

Dagenlang hield de politie de ontvoerders van de 13-jarige F. in de gaten. Ze wisten wie de kidnappers waren. Ondermeer vanuit de kelder van een flatgebouw konden speurders hun doen en laten in de gaten houden. Maar om de ontvoerde jongen niet in gevaar brengen, durfden ze niet ingrijpen. Pas nadat de familie een tweede keer losgeld betaalde en de jongen nabij een bos werd vrijgelaten, klapte hun val dicht.

“Openmaken. Dit is de politie!”. Het was midden in de nacht toen vier tot vijf mannen op maandag 20 april aanklopten bij de Koerdische familie T. in Genk. De gemaskerde mannen vertelden dat ze van de ...