Nacer Chadli zwaait Anderlecht uit, paars-wit licht optie op Derrick Luckassen niet

Anderlecht hield zaterdag zijn allerlaatste training van het seizoen. Opvallend genoeg was Nacer Chadli (30) de laatste dagen opnieuw aanwezig. De Rode Duivel had sinds 4 mei verstek gegeven, maar kwam nu afscheid nemen. Iedereen moest zich buiten omkleden, maar Chadli ging met een mondmasker naar binnen. Vermoedelijk om zijn kastje te leeg te maken.

De RSCA-fans moeten dus niet (te) hard hopen dat de Monaco-huurling nog een jaartje langer blijft. Hij wil wel toegevingen doen, maar het verschil tussen wat Anderlecht kan bieden en wat hij verdient bij Monaco is momenteel veel te groot. Andere teams, zoals Club Brugge en Olympiakos, liggen wel op de loer.

Bij Anderlecht is er wel wat positief nieuws over de uitgeleende spelers. Na Eupen, dat pogingen doet om Musona definitief over te nemen, is Dinamo Zagreb nu geïnteresseerd in Josue Sa. De Portugese verdediger was uitgeleend aan de Spaanse tweedeklasser Huesca.

Anderlecht heeft de aankoopoptie op Derrick Luckassen niet gelicht. Daarvoor was er tijd tot 31 mei.