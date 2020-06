RB Leipzig blijft Dortmund opjagen na doelpuntrijke zege bij FC Köln zonder Belgen

De vroege achterstand op bezoek bij FC Köln heeft RB Leipzig niet tegengehouden om het verschil met nummer twee Dortmund op twee punten te houden. Leipzig won met 2-4, na een resem fraaie goals.

Er stonden geen landgenoten aan de aftrap bij FC Köln. Sebastiaan Bornauw moet twee matchen brommen na zijn rode kaart tegen Hoffenheim vorige week. Ook van Birger Verstraete was er geen spoor in de selectie.

In het RheinEnergieStadion probeerden ze de kilte wat op te vangen door shirtjes over de zitjes te draperen in de tribunes. De voetbaltruitjes zagen hoe de vroege openingstreffer van Köln-spits Cordoba al na 7 minuten tegen de netten ging. De doelpuntenmaker moest een kwartier later wel met een blessure het veld verlaten.

Het stadion lag bezaaid met voetbaltruitjes van de thuisaanhang Foto: Ina Fassbender/AFP/POOL/dpa

Het nummer drie uit de Bundesliga zette nog voor de rust orde op zaken via doelpunten van Schick en Nkunku. Vooral het geniepige stiftertje van die laatste mocht gezien worden.

Timo Werner tekende kort na de pauze voor de 1-3. Het was zowaar doelman Gulacsi die de assist op zijn naam mocht schrijven. Op zijn verre uittrap kon de 24-jarige aanvaller al zijn snelheid kwijt: meteen goed voor het 25ste doelpunt van het seizoen. Een indrukwekkend totaal dat na 29 speeldagen zou kunnen volstaan voor de titel van Torschützenkönig, ware het niet dat er in de Bundesliga nog een Pools roofdier rondwaart in de zestienmetergebieden. Robert Lewandowski houdt Werner met 29 doelpunten achter zich in de topschutterstand.

GOAL | Timo Werner scoort op assist van Gulácsi! 😱



1️⃣-3️⃣ #KOERBL 🇩🇪 pic.twitter.com/pjUKUoywoA — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 1, 2020

Niet zo bescheiden, Modeste

Anthony Modeste, de vervanger van pechvogel Cordoba, gaf Köln nog even hoop: hij kapte zich vrij en besloot met een wondermooie plaatsbal van aan de zestienmeter. Het eerbetoon aan de betreurde Floyd - de Amerikaan die stierf na hardhandig optreden van de politie- was minstens even fraai.

GOAL | Anthony Modeste geeft opnieuw hoop aan Köln! 💪



2️⃣-3️⃣ #KOERBL 🇩🇪 pic.twitter.com/5mwpCCUIfh — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 1, 2020

Zo’n plaatsbal kan ik ook, moet Dani Olmo gedacht hebben toen hij nauwelijks twee minuten later het lot van Köln bezegelde. Ook met binnenkant voet, ook van buiten de zestien: puik doelpunt van de Spanjaard. Een kwartier voor tijd zag Köln zich door de VAR nog een penalty door neus geboord. Een terecht ingrijpen waarmee de vermeende overtreding van Klostermann overruled werd.

Door de overwinning blijft RB Leipzig vlot in het spoor van Borussia Dortmund. Leipzig heeft als derde 58 punten, twee minder dan Witsel en co. Bayern is leider met 67 punten. FC Köln blijft in de middenmoot hangen en parkeert op plek 11.