Nog geen akkoord over nieuwe federale steunmaatregelen

Hoe zorgen we er straks voor dat we alle coronamaatregelen niet generaties lang met ons meeslepen? Dat wordt straks dé vraag voor de regeringsonderhandelingen. Iedereen is het erover eens dat er een stevig relanceplan nodig is, maar de vraag hoe we dat gaan betalen, is er een voor later. En daar wringt het schoentje, want over het hoe zijn de partijen intens verdeeld.

De verdeeldheid leidde er alvast toe dat het derde luik van een relanceplan dat de regering-Wilmès plant, voorlopig niet goedgekeurd werd door de superkern. Dat bevat onder meer een stevig herstelplan voor de horeca, een extra premie van 250 euro voor leefloners, mensen met een beperking en ouderen met inkomensgarantie en ook nog eens een horecacheque.

De komende dagen wordt in werkgroepen bekeken wat de financiële impact is van al die nieuwe hulplijnen, maar nu al gaan stemmen op om het echte financiële plaatje door te schuiven naar de regeringsvorming die in principe later in juni opgestart wordt. Paul Magnette (PS) en Conner Rousseau (SP.A) namen de voorbije weken al het eerste initiatief in die gesprekken. De tweede ronde van die gesprekken is nog niet afgerond, maar wellicht gebeurt dat deze week. Al gaat de aandacht vooral naar de gesprekken over het relanceplan, zo valt te horen.