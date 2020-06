Prins Joachim in oog van storm nadat hij coronavirus opliep in Spanje: “Hij heeft ons allemaal in gevaar gebracht”

Prins Joachim (28) bevindt zich al dagenlang in het oog van de storm in Spanje. De zoon van prinses Astrid testte positief op het coronavirus na een feestje met mogelijk 27 gasten. Volgens intimi van het koppel was Joachim uitgenodigd door de vader van zijn Spaanse vriendin, als een verrassing voor haar 30ste verjaardag. Dat zou betekenen dat de prins drie regels overtrad: hij maakte een niet-essentiële verplaatsing naar het buitenland, ging niet in (verplichte) quarantaine en was op een bijeenkomst met meer dan 15 mensen.