Stopte de Jupiler Pro League te vroeg? Virologen verschillen van mening maar: “Vraag kwam uit de sector zelf”

Nu zowat alle voorname buitenlandse competities er weer aan beginnen, rijst de vraag: waarom had dat hier in België niet gekund? Zelfs in Italië of Spanje, die zwaar hebben afgezien onder de coronacrisis, wordt vanaf midden juni weer gevoetbald. Of dat nu in België ook al zou kunnen, daar verschillen virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht van mening over. Over één ding zijn ze het echter wel eens: de Belgische voetbalbazen hebben zeker niet het onderste uit de kan proberen halen om het seizoen af te werken.