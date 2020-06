Onze redacteurs gaan in discussie over stopzetten van competitie: “Eigenbelang van een aantal clubs” versus “beste oplossing”

Terwijl de ene na de andere Europese competitie heropstart, kijken ze in de Jupiler Pro League uit naar volgend seizoen. De snelle beslissing om het seizoen stop te zetten, roept steeds meer vragen op. Voetbalredacteur Bart Lagae vindt dat de Pro League juist gehandeld heeft, volgens collega Koen Van Uytvange had er nog gevoetbald moeten worden. Zijn we te vroeg gestopt?