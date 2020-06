Anderlecht staat voor historische Raad van Bestuur: zegt iedereen ja tegen het plan Vandenhaute-Kompany?

Anderlecht staat vandaag (alweer) voor een historische Raad van Bestuur. Wouter Vandenhaute moet nog goedgekeurd worden als nieuwe voorzitter, terwijl hij en Vincent Kompany ook aandelen willen kopen. Dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren. Het worden pittige discussies.

Voor de buitenwereld is het al duidelijk. Wouter Vandenhaute en Vincent Kompany investeren in Anderlecht en Vandenhaute vervangt Marc Coucke als voorzitter. Alleen is dat plan uitgewerkt en vroegtijdig naar buiten gebracht door het kwartet Coucke-Vandenhaute-Kompany-Van Eetvelt. Verschillende andere aandeelhouders/ leden van de Raad van Bestuur voelen zich buitenspel gezet. Zij moeten hun fiat geven voor die machtswissel en om Wouter Vandenhaute voorzitter te maken is een ¾ meerderheid nodig. Dat is niet zo evident als het lijkt.

Bij Anderlecht hebben Marc Coucke en zijn zakenpartner Joris Ide samen nu 74 procent van de aandelen. De overige 26 procent zit verdeeld onder Etienne Davignon, Johan Beerlandt (Besix), Alexandre Van Damme (AB Inbev), Michael Verschueren, Jo Van Biesbroeck en de dochters Vanden Stock. Normaal fungeren zij als één stem en tegen zwaarwichtige beslissingen kan die groep neen zeggen via hun blokkeringsminderheid. Lukt het om hen te overtuigen? Ze gaan op zijn minst eisen stellen.

Foto: BELGA

Dat geldt ook voor de verkoop van aandelen. Als Vandenhaute en Kompany aandelen willen, wie zal hen die bezorgen? De minderheidsgroep van 26% en ook Joris Ide (10%) zijn niet van plan hun aandelen te verkopen met grote verliezen. Er wordt dus gekeken naar Marc Coucke, maar volgens de statuten hebben de andere aandeelhouders een voorkooprecht . Vooraleer Kompany en Vandenhaute zich kunnen inkopen moet bestaande aandelen aangeboden worden aan de huidige bestuurders. Het lastigste scenario zou zijn dat Alexandre Van Damme - de rijkste Belg - dan aan Coucke zegt: oké, ik neem wat je aanbiedt over. Wat dan?

Het alternatief is dat Coucke voor Kompany en Vandenhaute nieuwe aandelen creeert door schulden om te zetten. Al heeft hij ook daar ¾ meerderheid voor nodig en dat wordt quasi onmogelijk. Alexandre Van Damme was samen met Johan Beerlandt van bouwbedrijf Besix een plan aan het uitwerken om Anderlecht uit het slop te halen en zij willen hun aandelen niet zien verwateren.

Druk gezet

Het belooft een heel bewogen Raad van Bestuur te worden. Marc Coucke blijft hoe dan ook de grootste aandeelhouder en om voorzitter te worden heeft Vandenhaute officieel geen aandelen nodig, maar idealiter bezit hij die wel. Door alles op voorhand strategisch te communiceren is er uiteraard druk ontstaan om het plan Vandenhaute-Kompany te aanvaarden. Niemand wil bestempeld worden als diegene die de opmars van Kompany binnen Anderlecht stuit. Of toch?