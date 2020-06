Evie (39) geeft dorp weer buurtwinkel: “Rijk zal ik er niet van worden maar dit was mijn droom”

Lochristi -

Droefenis alom was het, toen afgelopen september Willy en Marleen de deur van de laatste authentieke buurtwinkel in Lochristi-Hijfte achter zich dichttrokken. Maar acht maanden later kunt u er weer de dagelijkse boodschappen halen. “Ik zal er wellicht niet rijk van worden maar dit was mijn droom”, zegt Evie Langenaerde (39), de uitbaatster van Evie’s Kruidenier.