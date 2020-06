Antwerp blijft hopen op Dieumerci Mbokani, Turkse interesse voor Steven Defour

Hij greep naast de Gouden Schoen, maar werd intussen topschutter en won gisteren de Ebbenhouten Schoen. Dieumerci Mbokani (34) kan niet klagen. Antwerp blijft hopen dat de Congolees op de Bosuil blijft en nodigde hem uit voor de medische tests. Het lot van Steven Defour blijft eveneens onzeker, de middenvelder kan rekenen op interesse.

Mbokani won de Ebbenhouten Schoen voor de tweede keer. Het record van Mbark Boussoufa – drie stuks – komt in zicht. “Zeg hem maar dat ik klaar ben om het te evenaren. (lacht) Als ik in België blijf.” De aanvaller schermt met interesse, maar het Chinese aanbond slaat hij liever af. “Dat is ver, hè, zeker voor de familie.” Ook in het Midden-Oosten wordt er naar hem gelonkt. En wie weet onderneemt een andere Belgische topclub nog iets. Hij staat ook open voor Club Brugge, Standard en zeker Anderlecht. “Dat blijft mijn club. Ook al zijn er nu nieuwe bestuurders, ze mogen me altijd bellen. Als ze een voorstel doen, gaan we rond de tafel. Ik heb alleszins nog niks beslist. Dat wil ik voor het einde van de maand doen.”

Defour: Turkse opties

Antwerp stuurde Mbokani wel een uitnodiging voor de fysieke tests vanaf 8 juni en de eerste training. “Ik heb de teammanager gevraagd hoe dat komt, aangezien ik einde contract ben. Hij zei me dat Antwerp er alles aan ging doen opdat ik blijf.”

Een verschil met Steven Defour (32), die ook einde contract is, maar geen uitnodiging ontving. De middenvelder bekijkt intussen andere opties, er is vooral veel vraag vanuit Turkije.