Magda (50) overleeft coronavirus na klaplong en ‘recordtijd’ op Covid-afdeling: “Mensen die dit niet ernstig nemen, maken me razend”

Grobbendonk -

Niet lang nadat het land op slot ging eind maart, geraakte Magda (50) uit Grobbendonk besmet met het coronavirus. Op de intensieve zorgen werd ze in een coma gehouden. Na een dubbele longontsteking en een klaplong had ze nog maar 7 procent overlevingskans. Pas afgelopen vrijdag – na ruim twee maanden, een recordtijd volgens de artsen – mocht ze het ziekenhuis verlaten. “Ik heb de dokters gesmeekt om mijn familie te mogen zien”, zegt ze. Dat mensen sceptisch zijn over de ernst van corona, maakt haar woedend.