“Van zodra kleine groep regels niet respecteert, treedt kudde-effect op”

Je kon er niet naast kijken tijdens het afgelopen pinksterweekend: aan zee was het op sommige plaatsen bijzonder druk. Plots leken we alle coronaregels vergeten te zijn, en krioelden we door elkaar op de zeedijk en in de winkelstraten errond. In principe mogen enkel tweedeverblijvers naar de kust, maar ook dagjestoeristen waagden zich al naar daar.

Vooral de Knokse burgemeester Leopold Lippens maakte zich druk over het gebrek aan social distancing op de zeedijk. “Ze denken dat ze met verlof zijn”, reageerde hij op VTM Nieuws. “Dat is heel spijtig want corona bestaat en de corona kan ongelooflijke gevolgen hebben.” In Blankenberge moest één straat zelfs tijdelijk dicht. Burgemeester Daphné Dumery riep de hulp in van de overheid. “Er is versterking nodig om de regels te handhaven”, zegt ze. Andere burgemeesters susten, maar het is duidelijk dat de afstand niet altijd werd bewaard.

Nu zou je durven denken dat de meerderheid van de mensen de regels intussen wel kent én volgt. Waarom houden we dan geen afstand? “Je loopt op de zeedijk, het zonnetje schijnt: dat vakantiegevoel en het idee dat het leven zijn gewone gangetje weer gaat doet ons makkelijk vervallen in automatismen”, zegt Alain Van Hiel, professor in de sociale psychologie aan de UGent.”Ieders spontane reactie na maanden niet op de zeedijk te zijn geweest is om gewoon door elkaar te lopen. Wie zich aan de regels wilt houden, moet daar bewust over nadenken en die drang onderdrukken. Niet iedereen slaagt daarin.”

Bewust overtreden

Een ander deel van de mensen overtreedt de regels bewust. Ze horen dat de cijfers in positieve zin evolueren en durven het risico te nemen. “Het feit dat je constant je gedrag moet controleren werkt een zekere vermoeienis in de hand”, zegt Van Hiel. “Er zijn dus ook mensen die de regels moe zijn en besluiten om ze niet meer te volgen.”

Bewust of onbewust: iedereen laat zich door dat afwijkende gedrag beïnvloeden. “Dat is een drama voor alle mensen die al die tijd zo voorzichtig waren”, zegt Van Hiel. “Er is slechts een relatief kleine groep nodig om een kudde-effect te doen optreden. Het lijkt plots normaal om geen afstand meer te houden en dus gaan mensen zich daar niet meer tegen verzetten. Voor je het weet ben je de enige ‘sul’ met een mondmasker op de dijk.”

Eén geruststelling: het risico op besmetting op de zeedijk is klein. “De wind verdunt de druppels snel en het contact is erg kortstondig”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Maar ook al liggen de grootste risico’s binnen, toch zou ik het afraden om door elkaar te lopen.”