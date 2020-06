Een kleine stap, de grote moet nog komen

De astronauten Bob Behnken en Doug Hurley zijn in het internationaal ruimtestation ISS aangekomen, na een haast perfecte vlucht aan boord van de Crew Dragon-capsule bovenop een Falcon 9-raket. “De missie zelf heeft weinig om het lijf”, zegt Dirk Vandepitte, hoofd van het centrum voor lucht- en ruimtevaarttechnologie van de KU Leuven. “Het vervoeren van astronauten naar het ISS is niks nieuws. Dat is een routineklus geworden. Het nieuwe is dat dit door een commerciële partner wordt gedaan. SpaceX heeft nu bewezen dat het hiertoe in staat is. Deze missie is belangrijk omdat ze aantoont dat bedrijven commerciële waarde zien in ruimtemissies die ze grotendeels zelf organiseren.”

Een succesvolle lancering van zijn Falcon 9-raket: Elon Musk heeft reden om te vieren. rtr

Maar voor een rendabele bedrijfsvoering is het wel noodzakelijk dat het om ‘recurrente’ activiteiten gaat. Routinemissies, dus. “Daarom ook dat SpaceX zoveel belang hecht aan de herbruikbaarheid van capsules en stuwraketten.” Zo’n pendeldienst naar het ISS is één ding, ruimtetoerisme kan wel wat geld opbrengen. Maar het uiteindelijk doel ligt verder: president Trump heeft de terugkeer naar de maan aangekruist in 2024.

Met pensioen

De eerstvolgende stap van de joint venture tussen NASA en commerciële partners, is dus de maan. Vorige maand werden drie bedrijven – SpaceX, Blue Origin van Amazon-miljardair Jeff Bezos, en Dynetics – uitgekozen om een maanlander te ontwikkelen. Musk had al een prototype van de Starship klaar, maar tot nu toe raakt hij er nergens mee. Net voor het succes van de Falcon 9, ontplofte bij de lancering trouwens een raket met het laatste model aan boord. Bij NASA zelf wordt daarom getwijfeld of in vier jaar tijd zowel een nieuwe maanmodule als draagraket gebouwd kan worden. Want voor echte ruimtemissies is de Falcon 9 niet geschikt.

In 2024 moet de maan volgen, eind dit decennium een commercieel ruimtestation en vanaf 2030 Mars

Een commercieel ruimtestation van het bedrijf Axiom zou er tegen eind dit decennium moeten zijn. Eerst zou een deel ervan aan het huidige ISS gekoppeld worden. Als het ruimtestation met pensioen gaat, zou Axiom overnemen. Er is een grote commerciële vraag naar testen van bijvoorbeeld medicijnen of optische materialen in bijna gewichtloosheid en het lanceren van satellieten.

Astronauten Bob Behnken en Doug Hurley (rechts op foto) arriveerden zondag bij hun collega’s in het internationaal ruimtestation ISS. AP

Vertraging

De komst van de commerciële ruimtevaarders heeft de hele business veel goedkoper gemaakt. Tot nu moest een beroep gedaan worden op de Russen om een Amerikaan in het ISS te brengen, waarvoor die 80 miljoen euro per zitje rekenden. Ook de concurrentie tussen Boeing en SpaceX zal de factuur flink doen zakken. Maar dat is klein bier met het geld dat NASA bespaart door het pendelen uit te besteden. De opleiding en uitbouw van de commerciële diensten kostte NASA 5,5 miljard euro. Had men het in eigen beheer binnen het Orion-project gedaan, dan hadden de kosten opgelopen tot 20 à 30 miljard.

Het bespaarde geld moet gaan naar het eigenlijke doel van Orion: de Marsmissie van na 2030. Al blijkt uit een recente doorlichting dat het programma al serieuze vertraging heeft opgelopen, en nu al te veel geld kost.