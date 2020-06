Belgen toch welkom in Kroatië

Belgische toeristen zijn wel degelijk welkom in Kroatië, op voorwaarde dat ze enkele relevante documenten kunnen voorleggen aan de Kroatische grenspolitie. Daarover was verwarring ontstaan. *** De VS hebben twee miljoen dosissen hydroxychloroquine geleverd aan Brazilië om het coronavirus te bestrijden. Vreemd gebaar, omdat uit onderzoek blijkt dat het malariamedicijn niet werkt bij coronapatiënten en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zelfs voor zware hartproblemen zorgt. *** In Turkije heeft de Grote Bazaar van Istanboel opnieuw de deuren geopend. Dat is een van de grootste overdekte markten ter wereld, met zowat 3.000 winkels en ongeveer 150.000 bezoekers per dag. *** De Vlaamse woon-zorgcentra mogen vanaf volgende week maandag nieuwe bewoners opnemen. Dat kon bijna drie maanden lang niet.

De UGent is tevreden over het verloop van de eerste examendag die maandag om 8.30 uur begon op achttien campussen. Aan beurscomplex Flanders Expo, waar maandag meer dan 5.000 studenten in drie sessies geëxamineerd worden, zijn wel enkele samenscholingen gemeld. “We begrijpen dat studenten blij zijn hun studiegenoten terug te zien”, zegt de universiteit. “Maar we vragen om onmiddellijk na een examen de campus zo snel mogelijk te verlaten.”