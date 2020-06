Vier keer zoveel onlineaangiften bij politie door coronavirus

Vorige maand zijn via de applicatie Police-on-web liefst 300 procent meer aangiften online gebeurd, schrijft De Tijd dinsdag.

Police-on-web bestaat al sinds 2007, maar sinds 1 mei kan je tijdelijk voor meer misdrijven online aangifte doen. Naast feiten van vandalisme, graffiti, beschadigingen, winkeldiefstallen en (brom)fietsdiefstallen, kan dat nu ook voor slagen en verwondingen, bedreigingen, belaging, diefstal zonder geweld, oplichtingen en het verlies van allerlei voorwerpen en documenten zoals je identiteitskaart of je boorddocumenten.

De bedoeling is om het aantal niet-essentiële verplaatsingen naar de politiekantoren te beperken. De uitbreiding blijkt een succes. In de drie eerste weken is het aantal aangiften met 300 procent toegenomen, blijkt uit een navraag bij de federale politie.

6.332 klachten

Exacte cijfers over de onlineaangiften kan de federale politie nog niet geven, onder andere omdat het door de coronasituatie moeilijk is die te vergelijken met andere maanden. De woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) geeft wel mee dat sinds de lockdown bij alle politiezones zo’n 6.332 klachten online zijn ingediend. Ter vergelijking: in heel 2010 waren er 8.280 aangiftes via Police-on-web.