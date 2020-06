Advocaat familie van ontvoerde jongen: “Gezien de omstandigheden gaat het behoorlijk goed met hem”

Ondanks het feit dat de 13-jarige F. 42 dagen lang opgesloten werd, gaat het goed met hem. Dat zei de advocaat van de familie, Luk Delbrouck, vanochtend op Radio 1.

“Het gaat, gezien de omstandigheden, behoorlijk goed met hem. Maar het is nu afwachten en zien hoe dat de komende dagen evolueert”, legt de advocaat uit. De 13-jarige jongen die op 20 april ontvoerd werd, zou verteld hebben dat hij op verschillende locaties heeft gezeten maar dat hij al bij al goed behandeld werd. “Op zich heeft hij niet veel negatiefs verteld. Maar ik denk dat hij misschien wat te jong is om het gevaar te kunnen inschatten”, legt Delbrouck verder uit.

De jongen werd kort na zijn vrijlating ondervraagd door de politiediensten en zal komende dagen waarschijnlijk nog eens verhoord worden. Maar voorlopig willen ze hem eerst laten rusten en tijd met hun zoon gunnen aan de ouders.

Op de vraag of we nu ongerust moeten zijn dat een geradicaliseerde groep zoveel geld heeft kunnen krijgen antwoordde de advocaat dat we inderdaad best “waakzaam zijn nu”.

