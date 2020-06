Logan Bailly op de dool in Namen: “De voorzitter stelde voor om wijn te verkopen om mijn eigen salaris te betalen”

Ooit stond hij onder de lat bij de KRC Genk, Borussia Mönchengladbach en de Rode Duivels, maar op 34-jarige leeftijd heeft de flamboyante doelman Logan Bailly de voetbalbodem bereikt. “De voorzitter van Namen stelde voor om wijn te verkopen om ons eigen salaris te betalen.”

Logan Bailly vond eind december nog onderdak bij UR Namur in tweede amateur. Officieel ligt hij er nog onder contract tot het einde van de maand, maar hij verwacht niet dat hij er nog geld zal zien. “Als ik nog maar een kwart vertel van wat ik hier heb meegemaakt, ga je eens goed lachen”,vertelt Bailly in La Meuse. “Drie vierde van de spelers heeft al sinds februari geen loon meer gehad. De nieuwe baas heeft beslist dat hij door Covid-19 niet meer in staat is om ons te betalen. Ik heb nog geprobeerd om hem tegemoet te komen, maar het antwoord was tamelijk koeltjes. Op een bepaald moment stelde hij zelfs voor dat we zelf wijn zouden verkopen om onszelf te betalen.”

Bailly belandde eind vorig jaar in Namen nadat hij meer dan een jaar zonder club had gezeten. In oktober 2018 was zijn contract ontbonden bij Moeskroen. “Fysiek was ik niet klaar om voor een plek te vechten bij een club uit de eerste klasse. Ik weet dat ik nog het niveau heb om in 1A te spelen, maar ik zou een team nodig hebben gehad dat geduld met me had.”

De 34-jarige doelman hoopt tijdens de zomer toch nog ergens onderdak te vinden. “Maar op welk niveau kan ik niet zeggen. De wil en de goesting zijn nog altijd aanwezig. Ik kijk op geen enkele club neer. Maar het zal tijd kosten om klaar te zijn. Het is als terugkeren uit een blessure. Ik ben wat kilootjes bijgekomen en heb twee maanden geen bal meer aangeraakt, maar als ik de kans krijg van een club zal ik vechten om terug te komen.”

Bailly was ooit de nummer één van het Belgisch voetbal, maar beseft dat hij niet altijd de beste keuzes heeft gemaakt. “Ik heb fouten gemaakt. In mijn leven en in mijn carrière. Daar moet je mee leren leven. Ik ben de top en de flop geweest, maar ik heb geweldige dingen meegemaakt dankzij het voetbal. Dat wil ik onthouden. Ik ben geen engel. Ik heb het ervan genomen, ben vaak uitgeweest, heb gedronken, heb onnozeliteiten gedaan… het maakte allemaal deel uit van mijn leven. Ik deed wat ik deed, ik weet wat ik heb uitgegeven, wat ik heb gewonnen en verloren. Als ik over vijf jaar onder een brug lig, is dat mijn probleem. Ik neem voor alles wat ik gedaan heb mijn verantwoordelijkheid. Ik heb het geluk een partner te hebben die van mij houdt en twee gezonde kinderen, net als mijn ouders en mijn broers. Het is beter dan miljarden euro’s te hebben.”