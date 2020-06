Nikkei op hoogste niveau in 3 maanden

De beurs van Japan is dinsdag opnieuw hoger gesloten en bereikte het hoogste niveau in meer dan drie maanden. De hoop dat de wereldeconomie geleidelijk uit het dal klimt na de versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen bleef het sentiment ondersteunen. Ook trokken beleggers zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street dankzij bemoedigende cijfers over de Amerikaanse industrie.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 1,2 procent op 22.325,61 punten. Dat is de hoogste stand sinds 26 februari. Sinds het dieptepunt van de coronacrisis op 16 maart is de Japanse hoofdindex met zo’n 36 procent gestegen. Vooral de industriële bedrijven en telecomconcerns waren in trek door de hoop op een herstel van de binnenlandse en internationale economische activiteit.