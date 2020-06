Goedele Liekens na heisa om dochter op lockdownfeestje: “Ze heeft echt afgezien”

Merel (22), de dochter van Goedele Liekens die op 9 mei aanwezig was op een lockdownfeestje en zich in de kast had verstopt, heeft het heel moeilijk gehad met de “buitenproportionele aandacht”. Dat vertelt Goedele Liekens in Dag Allemaal.

“Merel heeft echt wel afgezien van die buitenproportionele aandacht”, vertelt Liekens over haar dochter die begin mei aanwezig was op een lockdownbarbecue met 14 anderen. Merel vreest nu dat dit voorval roet in het eten zal gooien voor haar Masteropleiding. “Er zijn 97.000 corona-pv’s uitgedeeld, waarvan één aan Merel, en dan staat ze paginagroot in de krant.” Toch is Liekens niet mild voor haar dochter en laat ze weten dat haar dochter voor de boete zal moeten werken.