Legendarische NBA-coach haalt snoeihard uit naar Donald Trump

Gregg Popovich, de coach met het hoogste aantal zeges in de NBA, heeft in een interview met een Amerikaanse website felle kritiek geuit op Donald Trump. Hij hekelt de manier waarop de Amerikaanse president omgaat met de protesten in zijn land na de dood van George Floyd.

De coach van de San Antonio Spurs en de Amerikaanse nationale ploeg ziet vooral een gebrek aan leiderschap in het Witte Huis.

“Het is ongelofelijk. Zelfs als Trump hersenen zou hebben, ook al was hij voor 99 procent cynisch, dan zou hij naar buiten komen en iets zeggen om de mensen te verenigen. Maar dat interesseert hem geen moer. Zelfs nu. Het bewijst hoe gestoord hij is. Het draait altijd om hem. Het gaat steeds over wat hij er bij kan winnen. Het gaat nooit over het algemeen belang. En zo is het altijd al geweest.”

“Trump is geen leider”

De dood van de zwarte burger George Floyd door een blanke politieman tijdens een arrestatie zorgt in de VS al dagenlang voor heel wat onrust. De protesten worden steeds grimmiger, maar het blijft wachten op een verzoenende boodschap van Trump.

“Het is zo duidelijk wat er moet gebeuren”, gaat Popovich verder op de website The Nation. “We hebben een president nodig die naar voor treedt en zegt: “black lives matter” (zwarte levens doen er toe). Zeg gewoon die drie woorden. Maar hij zal en kan het niet doen. Hij kan het niet want hij spreekt liever voor die kleine groep van gekken die hem volgen in zijn waanzin. Maar het gaat nog verder dan Trump. Het systeem moet veranderen. Ik zal doen wat ik kan, want dat is wat leiders doen. Maar hij kan ons niet naar het juiste pad leiden, want hij is geen leider.”

Ultieme opportunist

Popovich spaart Trump niet en omschrijft hem als de ultieme opportunist. “Hij verdeelt niet alleen, hij vernietigt”, gaat de drievoudige NBA-coach van het Jaar en vijfvoudig kampioen verder. “Als je in zijn aanwezigheid bent, wil je dood. Hij zou je levend opeten als het hem zou uitkomen. Ik ben geschokt dat we geen leider hebben die kan zeggen “black lives matter”. Daarom schuilt hij in zijn kelder in het Witte Huis. Hij is een lafaard. Hij zorgt voor een situatie en loopt dan als een schoolkind weg. Eerlijk gezegd meen ik dat we hem best zouden negeren. Er is niets dat hij kan doen om dit beter te maken, want hij is nu eenmaal wie hij is: een gestoorde idioot.”