Voorzitter kamercommissie Justitie: “Hoe kan het dat iemand eerst 10 jaar krijgt, en dan in beroep 3 jaar met uitstel”

Er blijven nog veel vragen na de vrijlating van de 13-jarige jongen uit Genk die 42 dagen lang werd opgesloten. Vooral de vraag over strafvermindering en opvolging zorgt voor heel wat onbegrip.

“Hoe kan het dat een extremist, die al twee keer veroordeeld werd voor terreur, een kind kan gijzelen? En moest hij niet opgevolgd worden”, vraagt Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), de voorzitter van de Kamercommissie Justitie, zich af in De Ochtend. Enkele van de 7 verdachten waren namelijk geradicaliseerd. De bekendste onder hen, Khalid Bouloudo, stond bij de politie en bij het gerecht bekend als Syriëronselaar en werd ook al tweemaal veroordeeld voor terreurfeiten.

“Een moslimextremist die in eerste aanleg veroordeeld werd tot 10 jaar cel, waarna zijn straf vorig jaar omgezet werd tot 3 jaar voorwaardelijk, dat wekt vragen op”, zegt Van Vaerenbergh. “Hoe kan het dat iemand die zo’n feiten pleegt eerst veroordeeld wordt tot zo’n zware straf en daarna een veel lichtere straf krijgt. Rechters oordelen natuurlijk onafhankelijk, maar we kunnen alleen maar vaststellen dat er toch een heel groot verschil op zit. Ik vind drie jaar cel met uitstel bijzonder licht, Syriëstrijders en -ronselaars moeten hard aangepakt worden.”

Losgeld gebruikt voor terreur

Ook in verband met de opvolging is er volgens Van Vaerenberg heel wat onduidelijkheid: “Hoe kan het dat iemand voorwaardelijk vrij is, en toch wapens kan verzamelen, een bende kan vormen en dergelijke feiten kan plegen? Hij zou toch in het oog moeten worden gehouden?”

Er wordt intussen ook gevreesd dat het losgeld gebruikt zal worden om terreur te financieren. Wat er met dat geld gebeurd is, is nog niet duidelijk. Deze ochtend zei de advocaat van de familie van de ontvoerde jongen wel dat we nu “waakzaam moeten zijn”.