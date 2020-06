Bierhoff wil Nations League omvormen tot minitoernooi op een locatie

Oliver Bierhoff, de technisch directeur van de Duitse voetbalbond, wil de volgende editie van de Nations League omvormen tot een klein toernooi dat op een locatie wordt gespeeld. Hij wil in deze coronatijden groepsmatchen en de daaraan verbonden verplaatsingen zoveel mogelijk vermijden.

“Het zou een alternatief zijn. Een soort van minitoernooi kan een idee zijn”, zegt de voormalige aanvaller van de Mannschaft dinsdag in Kicker.

De nieuwe editie van de Nations League start in principe in september maar door de coronacrisis zullen de wedstrijden, als ze kunnen doorgaan, waarschijnlijk zonder toeschouwers worden afgewerkt. “Ik denk dat, gezien de pandemie, de nationale bonden er meer voor zullen openstaan om op een neutrale locatie te spelen”, meent Bierhoff. “Je zou onnodige reizen vermijden en je kan de spelers beter controleren.”

Volgens Bierhoff zou Duitsland, als de vraag wordt gespeeld, kandidaat-organisator van zo’n toernooi kunnen zijn. “We hebben de kennis en een uitstekende organisatie in de DFB, dat hebben we al herhaaldelijk bewezen”, aldus Bierhoff. “Als zo’n model de UEFA zou helpen, dan zou ik zeggen: ja, wij zijn er klaar voor.”

In 2024 is Duitsland gastheer voor het EK. Tijdens het naar 2021 uitgestelde Europees kampioenschap zal in München worden gevoetbald.

De Rode Duivels zijn in de tweede editie van de Nations League onderverdeeld in een groep met Engeland, Denemarken en IJsland. De troepen van Roberto Martinez openen op 5 september met een verplaatsing naar Denemarken. Drie dagen later staat een thuismatch tegen IJsland op het programma. Alle groepsduels worden tussen september en november gespeeld.