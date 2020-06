Ruim 40 procent meer risicohoudend medisch afval door coronavirus

De coronacrisis heeft een weinig verrassend effect op de afvalberg. Het huishoudelijk afval nam toe omdat de mensen thuiswerkten of tijdelijk werkloos waren, maar het bedrijfsafval nam bijgevolg fors af. Voor het risicohoudend medisch afval was er een stijging van meer dan 40 procent, meldt afvalverwerkingsbedrijf Suez dinsdag.

Suez noteert sinds 15 maart “substantieel meer afval thuis”. In Gent, waar Suez actief is via intercommunale IVAGO, was er een duidelijke stijging van alle afvalstromen. Restafval, glas en pmd namen toe met respectievelijk 10, 16 en 20 procent. Voor gft was er stijging met 30 procent. Iedereen in zijn kot, dus is er meer afval.

Voor de bedrijven verloopt de curve andersom. Op een bepaald moment noteerde Suez een daling tot 50 procent vergeleken met de pre-COVID-19-periode. Want vele bedrijven waren tijdelijk toe en telewerk was de norm.

Piek bij ziekenhuizen

En dan is er het risicohoudend medisch afval. Een eerste piek was er in de ziekenhuizen, gevolgd door een tweede in de woonzorgcentra. In maart stegen deze afvalvolumes met 10 procent, in april met 40 procent. “Tijdens het meest kritieke moment van de curve had Suez 21 vrachtwagens nodig om alle containers risicohoudend medisch afval op te halen, bijna het dubbele van het normale aantal vrachtwagens”, klinkt het in een persbericht.

Het gaat om alle afvalstoffen uit geneeskundigde en dierengeneeskundige behandelingen, of afvalstoffen afkomstig van labo’s. Het kan gaan om naalden, spuiten, bloed en andere lichaamsstoffen, beademingsslangen...