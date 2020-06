Opsporingsbericht: wie heeft de 22-jarige Caroline Cadin gezien?

Op dinsdag 26 mei 2020 verliet de 22-jarige Caroline Cadin tussen middernacht en 1u00 ’s nachts het verblijfcentrum “JES SLEEP INN” in de Werkhuizenstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Caroline is 1m65 lang en slank. Ze heeft bruine ogen, volle wenkbrauwen en zwart, halflang haar. Hebt u Caroline CADIN gezien of weet u waar ze verblijft? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300 of via Child Focus op het nummer 116 000.

U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.