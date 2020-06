Bernard Wesphael: “ik keer terug naar de politiek”

De 61-jarige Bernard Wesphael, voormalig Waals plaatsvervanger en voorzitter van de fractie Ecolo (1999-2012), die ervan verdacht werd zijn vrouw te hebben vermoord, kondigde vandaag zijn terugkeer naar de politiek aan.

In november 2013 haalde Wesphael voorpaginanieuws nadat hij ervan verdacht werd zijn vrouw, Véronique Pirotton te hebben vermoord. Uiteindelijk werd hij hiervoor vrijgesproken omdat er teveel twijfels waren. Nu de storm is gaan liggen is Bernard Wesphael helemaal klaar voor een terugkeer in de politiek. “Veel mensen die ik de afgelopen maanden heb ontmoet, ook op sociale netwerken, dringen erop aan dat ik mijn activiteiten van politieke en sociale aard moet hervatten en dat is bemoedigend”, zegt hij aan La Dernière Heure.

Nieuwe partij

Wesphael had echter aanvankelijk besloten om definitief te stoppen met de politiek. “Maar door de Coronacrisis besef ik dat ik burgers wil uitnodigen om zich te mobiliseren om zo een nieuw ontwikkelingsmodel op te bouwen. Ik moet progressief optreden”, zegt hij. Zijn politieke ambities zal hij verderzetten binnen een nieuwe partij: “In 2017 leidde ik een denktank en creëerde ik de Movement for Democracy and Citizenship (MDC). Concrete voorstellen zijn naar voren gekomen en ze zijn nu relevanter dan ooit. Daarom lanceer ik de MDC opnieuw. Ik ben van plan het proces voort te zetten met alle mensen die sinds 2017 openlijk hun interesse hebben getoond in deze burgerbeweging. “