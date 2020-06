Opnieuw recordjaar voor MIVB in 2019: helft meer ritten in afgelopen 10 jaar

De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij zag haar aantal reizigers in 2019 stijgen met 4 procent en daardoor werd het een recordjaar met 433,5 miljoen ritten. In de afgelopen tien jaar steeg het aantal ritten van reizigers op het MIVB-net zelfs met 50 procent.

De coronacrisis zorgt er vandaag voor dat het openbaar vervoer het erg moeilijk heeft, maar 2019 toonde dat de MIVB een onmisbare speler is voor de mobiliteit in Brussel. Het aanbod van de vervoersmaatschappij werd in 2019 verder uitgebreid met de inwerkingstelling van het busplan en de metrolijnen 8 en 9. Dat had zijn effect. Het rittenaantal steeg met 15,9 miljoen van 417,6 miljoen in 2018 naar 433,5 miljoen in 2019.

“In tien jaar tijd is het aantal ritten met 50 procent gegroeid. Onze capaciteit is in tien jaar ook gestegen, maar met 35,6 procent, wat betekent dat we de reizigers beter verdelen. Volgend jaar verwachten we gezien de situatie wel een grote daling”, zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

In het afgelopen jaar investeerde de MIVB 394 miljoen euro in onder andere het busplan, de verlenging van tramlijn 9, de bestelling van 60 nieuwe bijkomende trams, de bouw van metroremise Erasmus en de vernieuwing van tramsporen. Hoeveel er geïnvesteerd zal worden in 2020, is nog onduidelijk, maar het Brusselse Gewest trekt in de periode 2019-2028, 6,6 miljard euro uit voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer. Dat contract werd op 4 april 2019 ondertekend. De MIVB wil in 2020 bovendien 922 nieuwe werknemers aanwerven.