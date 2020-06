Nieuwsploeg hardhandig aangepakt door politie tijdens live-uitzending voor Witte Huis: “Bont en blauw, maar we stellen het goed”

De Australische journaliste Amelia Brace en haar cameraman Tim Myers werden hardhandig aangepakt toen ze maandag de betoging voor het Witte Huis versloegen. Enkele ogenblikken voor president Trump aankondigde dat hij het leger gaat inzetten tegen de betogers, chargeerde de politie om de actievoerders uit elkaar te drijven. De journaliste werd geslagen met een wapenstok, haar cameraman met een schild. “We stellen het goed”, aldus Brace. “Bont en blauw, maar voor de rest zijn we oké.”

LEES OOK. Het einde van de persvrijheid? Journalisten geviseerd door politie tijdens rellen

Na het incident met de journalisten in de Amerikaanse hoofdstad verspreidde de Amerikaanse ambassadeur voor Australië een bericht op Twitter over de persvrijheid in beide landen. “Een recht dat Australiërs en Amerikanen na aan het hart ligt”, aldus ambassadeur Arthur B. Culvahouse Jr. “We nemen de mishandeling van journalisten ernstig. We blijven er alles aan doen om journalisten te beschermen.”

A statement from Ambassador Arthur B. Culvahouse Jr. pic.twitter.com/EW5aPaptjE — US Embassy Canberra (@USAembassyinOZ) June 2, 2020

Sinds de rellen uitbarstten na de dood van George Floyd zijn al heel wat incidenten geweest waarbij journalisten geviseerd werden door de politie. Omar Jimenez van CNN werd gearresteerd tijdens een live-uitzending, een ploeg van Reuters TV werd door de politie onder vuur genomen met rubberen kogels en televisiereporter Linda Tirado is permanent blind aan één oog nadat ze geraakt werd door een kogel gevuld met pepperspray.

LEES OOK. Het leger inzetten tegen eigen burgers als laatste strohalm voor Donald Trump: “Hij is de regie compleet kwijt” (+)