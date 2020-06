Joe Biden kan dinsdag nominatie officieel binnenhalen

Dinsdag vinden in zeven Amerikaanse staten en in Washington D.C. voorverkiezingen plaats. Joe Biden, de enige overblijvende kandidaat aan Democratische kant, kan dinsdag de nodige 1.991 kiesmannen binnenhalen om ook officieel de kandidaat voor de Democraten te worden.

Biden is nog de enige kandidaat aan Democratische kant sinds Bernie Sanders enkele weken geleden de handdoek in de ring gooide. Het is dus zo goed als zeker dat hij ook de kandidaat wordt, maar officieel heeft hij wel de helft van het aantal gewone kiesmannen (1.991) nodig om de nominatie binnen te halen. Momenteel heeft hij er volgens RealClearPolitics al 1.566 verzameld, en dinsdag staan 479 delegates op het spel, waarvan hij er dus minstens 425 moet binnenhalen.

Dat Biden de enige officiële kandidaat is, wil niet zeggen dat mensen enkel op hem kunnen stemmen. Zo liet Bernie Sanders bij het beëindigen van zijn presidentscampagne al weten dat hij zijn naam niet van de stembrieven zou halen, zodat hij en zijn aanhangers zo veel mogelijk invloed kunnen uitoefenen op het Democratische programma. Sanders verzamelde al 1.007 kiesmannen tot nu toe.

Bovendien verdeelt de Democratische partij haar kiesmannen op een proportionele manier, waardoor het nog afwachten wordt of Biden dinsdag al de kaap van 1.991 rondt. De kiesmannen die de andere kandidaten verzamelden kunnen trouwens ook nog naar Biden gaan, maar dat gebeurt in de praktijk pas tijdens de Conventie in augustus.

De verkiezingen dinsdag vinden plaats in Washington D.C., Indiana, Maryland, Montana, New Mexico, Pennsylvania, Rhode Island en South Dakota. In sommige staten waren de voorverkiezingen sowieso dinsdag gepland, in andere staten werden ze uitgesteld vanwege het coronavirus. In 2016 won de progressieve Bernie Sanders in Montana en Rhode Island van Hillary Clinton, die zich net als Biden meer in het centrum van het politieke spectrum bevindt.

Door de coronapandemie hebben de verschillende staten extra ingezet op stemmen via mail, en de ervaringen daarmee zullen gelden als een bescheiden test voor eventuele algemene verkiezingen op 3 november per brief. De Democraten pleiten daarvoor omdat het door het virus beter is om niet te veel mensen op de been te brengen. Veel staten hebben echter zeer ingewikkelde systemen om per brief te kunnen stemmen, en om in november op grote schaal vanop afstand te stemmen moeten die systemen aangepast worden.

President Donald Trump, die wel al helemaal zeker is van zijn nominatie, verzet zich tegen een veralgemening van stemmingen per brief, omdat dat dat systeem volgens hem leidt tot fraude. Een tweet daarover werd door Twitter echter gefactcheckt, wat dan weer leidde tot een open oorlog tussen de president en het socialemediaplatform.

Ook is het op veel plaatsen, waaronder in Washington D.C. erg onrustig door protesten na de dood van George Floyd na een hardhandig politieoptreden. Het wordt dus ook uitkijken of de verkiezingen overal rustig kunnen verlopen. Want zelfs al zijn Trump en Biden allebei zo goed als zeker van hun nominatie, vinden er in de staten ook belangrijke voorverkiezingen plaats voor de Senaat, het Huis van Afgevaardigden, het gouverneurschap en de lokale besturen.