Meer mensen geven elkaar opnieuw zoen of hand

Het versoepelen van de maatregelen zorgt ervoor dat meer mensen elkaar een zoen of een hand geven buiten het eigen huishouden. Dat blijkt uit de wekelijkse bevraging van de Universiteit Antwerpen naar de beleving van de coronacrisis. De overgrote meerderheid houdt zich nog steeds aan de afstandsregels, maar in de laatste weken is wel een daling merkbaar.

Naarmate de maatregelen om het coronavirus in te dijken versoepeld worden, laten meer en meer mensen de afstandsregels wat meer los. Zowel bij mensen met huisgenoten als alleenwonenden wordt er opnieuw vaker handen geschud en gekust buiten het huishouden, blijkt uit de elfde golf van de Grote Coronastudie. Die werd afgelopen dinsdag door bijna 50.000 mensen ingevuld.

In de laatste weken merken de onderzoekers een daling in het aantal deelnemers dat geen hand of zoen geeft buiten het huishouden. Voor mensen met huisgenoten lag dat percentage lange tijd op 95 procent. Sinds begin april is dat aantal gaandeweg gedaald naar 90 procent vorige week. Bij mensen die alleen wonen, schommelde het percentage lang rond de 90 procent, vorige week was dat nog 83 procent.

Uit de resultaten blijkt ook dat 60 procent vorige week nog steeds uitsluitend van thuis uit werkt. Van de bijna duizend deelnemers die zelf symptomen rapporteren en buitenshuis gingen werken, had één op de vier Covid-19 symptomen.

Eén op de vijf van de deelnemers boven de 66 jaar, zei tijdens de coronacrisis met pensioen te zijn gegaan. Of die keuze door de crisis versneld werd, moet wel nog onderzocht worden.

Een ruime meerderheid van de jongeren (77 procent) vindt dat er niet genoeg rekening met hun mening wordt gehouden. Vooral 17-jarigen willen meer zeggenschap inzake beleid in de coronacrisis.

Op dinsdag kan de coronastudie voor de twaalfde keer ingevuld worden. De bevraging peilt onder meer naar vakantieplannen en de heropening van de horeca.