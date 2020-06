Aartsrivale Carole Baskin pakt tijgerpark van Joe Exotic af

Carole Baskin, dierenrechtenactiviste en eigenaar van Big cat rescue, heeft haar aartsvijand Joe Exotic verslagen. Een uitspraak van de rechtbank kent haar de zeggenschap over het tijgerpark van de tiger king toe. Dat meldt The New York Post.

Dat besluit nam de rechter na een jarenlange juridische strijd. Een van de aanklachten daarin was dat Joe Exotic destijds het logo van ‘Big cat rescue’ had nagemaakt en daarmee het handelsmerk van Baskin had geschonden. Daar had hij na een rechtszaak in 2013 zijn aartsrivale een miljoen dollar voor moeten betalen. Hij wilde zijn landgoed daarop veiligstellen door dat op naam te zetten van zijn moeder. Deurwaarders konden het daardoor niet in beslag nemen. Nu komt de zoo dus alsnog in handen van Baskin.

Sinds Netflix-ster Joe Exotic in de gevangenis zit vanwege dierenmishandeling en het inhuren van een huurmoordenaar, was het investeerder Jeff Lowe die het park tot heden beheerde. Die heeft nu 120 dagen om alle dieren van het terrein te verwijderen en zelf ook te vertrekken.

Het park werd onlangs nog gesloten door de coronacrisis, maar heropende afgelopen maand al en trok grote massa’s mensen aan die de Netflix-hitserie ‘Tiger king: murder, mayhem and madness’ hadden gezien.