Trump in gelekte tapes: “Je moet betogers domineren”

Sinds de dood van George Floyd staat de VS in brand nadat protestacties in geweld en rellen ontaardden. De uitspraken van de Amerikaanse president zouden daarom volgens experts “verzoenend” moeten zijn, maar gooien alleen meer olie op het vuur. Maandag verklaarde Trump dat hij het leger gaat inzetten om de gewelddadige betogingen neer te slaan en hij wil gevangenisstraffen van tien jaar voor relschoppers. Nu zijn tapes uitgelekt waarin de president in een gesprek met de gouverneurs van de staten zegt dat ze de betogers “moeten domineren”.

Het gesprek met de gouverneurs ging over de aanpak van de betogingen naar aanleiding van de dood van George Floyd in Minneapolis vorige week maandag. Hij stierf nadat een agent minutenlang met zijn knie in zijn nek bleef zitten. De dood van Floyd zette de Black lives matter-beweging opnieuw in gang.

De audio van het telefoongesprek werd door Reuters verkregen via een bron bij de Amerikaanse overheid. Trump sprak erg agressieve taal in het gesprek. Volgens hem zijn de betogers “terroristen, die je voor lange tijd in de gevangenis moet stoppen”.

Ook tijdens een speech in de rozentuin van het Witte Huis hanteerde Trump zware taal. “Ik ben jullie president van recht en orde en een bondgenoot van alle vreedzame betogers. Maar de laatste dagen wordt ons land in de greep gehouden door professionele anarchisten, gewelddadige menigtes, brandstichters, plunderaars, criminelen, relschoppers, Antifa en anderen.”