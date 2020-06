Waze waarschuwt voor spooroverwegen

De navigatieapp Waze toont voortaan alle spoorwegovergangen op reizigerslijnen in België. Het gaat om in totaal 1.200 overwegen. Elke appgebruiker die in de buurt van een overweg rijdt, zal dat zien op zijn scherm of krijgt een geluidssignaal te horen. Infrabel is naar eigen zeggen een van de eerste spoornetbeheerder in Europa die samenwerkt met Waze. Hij hoopt dat de samenwerking de verkeersveiligheid zal verhogen.

Wanneer u met uw voertuig in de buurt van een overweg rijdt, zal u in navigatieapplicatie Waze voortaan een speciaal icoontje zien. Dat icoontje is een Sint-Andrieskruis, het symbool van een overweg. Aan sommige overwegen zal de app bijkomend een hoorbaar en visueel waarschuwingssignaal geven. Infrabel hoopt dat de extra aanduidingen bestuurders zullen helpen om alert te blijven in de buurt van spoorwegovergangen.

Volgens de cijfers van Infrabel waren er vorig jaar 45 ongevallen aan overwegen waarbij zeven doden en zes zwaargewonden vielen. Onoplettendheid en slechte zichtbaarheid zijn de oorzaak van vier op de tien van deze ongevallen. De samenwerking tussen Waze en Infrabel zou die zichtbaarheid moeten verhogen.

Waze werkt met verschillende Europese spoorinfrastructuurbeheerders samen om de veiligheidsmelding te activeren in heel Europa.