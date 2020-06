Benito Raman beleeft moeilijke tijden met Schalke 04: “De laatste weken waren heel zwaar”

Schalke 04 leed zondag tegen staartploeg Werder Bremen (0-1) een vierde competitienederlaag op rij. Voor het team uit Gelsenkirchen was het de elfde opeenvolgende Bundesligapartij zonder zege. Niettemin blijft Benito Raman vertrouwen in een ommekeer. “Ik geloof dat we een oplossing zullen vinden”, zegt hij op de teamwebsite.

“De laatste weken waren heel zwaar. Op dit moment is het niet goed genoeg. Als ploeg maken we te veel fouten”, weet Raman, die tegen Bremen aan de rust inviel maar de 0-1 achterstand niet kon uitvegen met een vijfde competitiegoal. “We werken elke dag heel hard. Op training gaat het goed, in wedstrijden al een tijdje niet meer. Elf wedstrijden is heel lang. Dat is niet de manier waarop Schalke zich wil tonen. Maar we zullen een oplossing vinden. Ik ben er zeker van dat we nog matchen gaan winnen.”

Sinds de hervatting achter gesloten deuren pakte Schalke nog geen enkel punt. Maar moeten spelen zonder publiek door de coronacrisis wil Raman niet als excuus inroepen voor de slechte uitslagen. “Voor elke ploeg is het lastig zonder publiek te spelen. Dat mag niet de reden zijn. We moeten hard blijven werken, meer lopen, en dan zal het tij keren.”

Schalke is in de stand weggezakt naar de tiende plaats. Het kanon van Raman zwijgt in de Bundesliga sinds half december, toen hij vier keer op rij scoorde.