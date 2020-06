Het arrest dat Khalid Bouloudo (45) vorig jaar op vrije voeten stelde: “Allemaal vermoedens, geen bewijzen”

Waarom was de veroordeelde terrorist Khalid Bouloudo (45) op vrije voeten en kon hij een kind kidnappen? Ook in het parlement stellen politici zich openlijk vragen. Het arrest dat Bouloudo vorig jaar op vrije voeten liet, en dat Het Nieuwsblad kon inkijken, stelde het jarenlange onderzoek tegen Bouloudo punt voor punt in vraag. Bovendien hield de rechter geen rekening met zijn lijvige strafblad.

Tien jaar cel had Khalid Bouloudo in april 2018 als straf opgelegd gekregen, als leider van een terroristische organisatie. Bouloudo had in Neeroeteren een eigen moskee opgericht om jongeren te ronselen ...