Docent belaagt studentes dag en nacht met bizar onderzoek: “Op een schaal van 1 tot 10: hoe geil ben je?”

Leuven - Vandaag stond in Leuven ex-hoogleraar W.V.O (47) uit Westerlo terecht voor seksuele belaging en aanranding van studentes in 2015 en 2016. Het parket vraagt anderhalf jaar cel met uitstel.

De man was docent economie aan de UCLL, een hogeschool in Leuven. Hij contacteerde zijn studentes met een privémailadres om ze te laten deelnemen aan een “nieuw onderzoek over relaties, sport, seksualiteit, vrije tijd, lichaam, liefde en relaties”. De eerste dagen leek het te gaan om een serieus onderzoek maar al snel werden de vragen suggestief. “Op een schaal van 1 tot 10: Hoe geil ben je?” Of: “Wat is de kleur van je schaamhaar?”. De meisjes werden dag en nacht bestookt met zulke mails. Eén van de meisjes werd ook bij hem op kantoor geroepen en betast.

In totaal hadden veertien studentes klachten over de bizarre vragen en het afwijkend gedrag van docent. Uiteindelijk stelden drie meisjes zich burgerlijke partij, ze zijn nog altijd in therapie. De docent werd tot ontslag gedwongen door de UCLL, al voelden de meisjes zich niet gesteund door hun school, zo vernamen we gisteren. De man werkt nu als ambtenaar. Hij gaf de feiten schoorvoetend toe en stelde dat de fout geheel bij zichzelf lag, maar zijn advocaat vroeg toch om de vrijspraak. “Want hij kampte met de naweeën van een burn-out”, klonk het. Uitspraak op 8 september.