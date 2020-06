Reuzenpanda Tian Bao keert na kerstvakantie terug naar China

Tian Bao, de eerste reuzenpanda die in de Benelux geboren is, keert na de kerstvakantie terug naar China, waar hij ingezet zal worden in een conservatieprogramma. Dat laat dierenpark Pairi Daiza dinsdag weten.

Tian Bao werd op 2 juni 2016 geboren in Pairi Daiza en vierde dinsdag dus zijn vierde verjaardag. Hij is de zoon van moeder Hao Hao en vader Xing Hui, die in 2014 in ons land aankwamen en voor een periode van vijftien jaar door China aan België zijn uitgeleend. Het publiek mocht mee de naam van de welp kiezen en het werd Tian Bao, wat Schat van de Hemel betekent.

In de samenwerkingsovereenkomst tussen China en ons land was afgesproken dat Tian Bao op vierjarige leeftijd opnieuw naar China zou gaan. Bedoeling is dat hij meewerkt aan een conservatieprogramma, verklaart Pairi Daiza-woordvoerder Mathieu Goedefroy. “Naar alle waarschijnlijkheid nemen we dus na de kerstvakantie afscheid van hem.”

“Tian Bao is een supersterke en een supergezonde panda. China krijgt er dus een panda in topvorm bij”, aldus Goedefroy. China beslist wat er met hem gebeurt. Ofwel wordt hij gebruikt in een voortplantingsprogramma, ofwel wordt hij uitgezet in het wild. Goedefroy benadrukt dat de re-introductie in de natuur meestal succesvol is.

Het conservatieprogramma waaraan Pairi Daiza meewerkt, bestaat al sinds de jaren 80. In de voorbije jaren steeg het aantal wilde panda’s van 1.200 naar 1.800.

“We gaan Tian Bao missen, maar met de geboorte van de tweeling Bao Di en Bao Mei in augustus vorig jaar is zijn opvolging dubbel verzekerd”, besluit Goedefroy.