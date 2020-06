Inbrekers betrapt in kasteeltje van vermoorde dokter

Kortrijk - In een kasteeltje in Kortrijk waar begin april een bejaarde dokter werd vermoord, heeft de politie afgelopen weekend twee inbrekers betrapt. Het gaat om twee personen uit Frankrijk die bekend zijn bij politie en gerecht.

Het kasteeltje op Hoog Mosscher in Kortrijk is al enkele maanden verzegeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Daar werd op 5 april de gepensioneerde dokter Frans Debaillie (90) vermoord. Zijn zoon is de hoofdverdachte.

“Een alerte patrouille merkte in de nacht van vrijdag op zaterdag tekenen van een heel recente inbraak op aan de woning”, klinkt het bij de politie van de zone Vlas. “Het was duidelijk dat de daders niet ver weg konden zijn.” Er werd bijstand gevraagd en de politieteams konden even later twee inbrekers uit het struikgewas halen.

Het gaat om een man en een vrouw, beiden met de Franse nationaliteit, die bij politie en gerecht bekendstaan voor gelijkaardige feiten. Er werd een strafdossier opgesteld tegen de twee. De inbraak had niets te maken met de moordzaak, zo geeft de politie nog mee.