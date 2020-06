Ruim 184.000 tweedeverblijvers trokken naar zee tijdens pinksterweekend

Tijdens het afgelopen pinksterweekend was het merkelijk drukker aan zee. Ruim 184.000 mensen met een tweede verblijf reisden namelijk af naar de kust. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van provinciebedrijf Westtoer.

Bij de zowat 184.000 tweedeverblijvers gaat het om individuele personen. Zij bezetten ruim 61.000 vakantiewoning of langetermijnkampeerplaatsen. Dat komt neer op iets meer dan de helft van de bestaande tweedeverblijven aan de kust. In totaal zijn er aan zee 97.500 tweedeverblijfswoningen en 22.400 langetermijnkampeerplaatsen op campings.

Een groot deel van de bezoekers aan de kust afgelopen weekend, kwam van over de taalgrens. Dat is volgens Westtoer logisch. “Ruim 20 procent van de tweedeverblijvers aan de kust komt uit Franstalig België. Niet iedereen die Frans spreekt, is dus een dagjestoerist”, klinkt het.

Ondanks de geleidelijke heropstart aan de kust, heeft het kusttoerisme zware verliezen geleden door de coronacrisis. Zo berekende Westtoer het omzetverlies aan de kust in het voorjaar op 540 miljoen euro. Het provinciebedrijf hoopt daarom dat er op de Nationale Veiligheidsraad van woensdag duidelijkheid komt over de heropening van de horeca en het dagtoerisme. “Die twee zaken kunnen best aan elkaar gekoppeld worden”, klinkt het.