App van AB Inbev moet klanten op veilige manier pintje doen bestellen

AB Inbev heeft een app ontwikkeld die bestellingen en betalingen in cafés en restaurants digitaliseert. Wanneer de horeca terug opent, kunnen klanten in de cafés van de brouwerij zo veilig hun pintjes bestellen.

De Nationale Veiligheidsraad beslist woensdag of en hoe cafés en restaurants in ons land op 8 juni mogen heropenen. AB Inbev geeft zijn cafés en restaurants alvast de nodige steun bij die heropstart met enkele maatregelen. “We hebben een speciaal pakket ontwikkeld voor onze cafés en restaurants”, vertelt Pieter Anciaux, directeur Horeca AB Inbev Centraal-Europa. “Zo stellen we heel wat materiaal zoals posters en vloerstickers ter beschikking waarop de maatregelen uitgelegd staan. Dat lijkt heel simpel, maar is voor de klanten heel belangrijk om op een juiste manier de maatregelen te volgen.”

Door de barcode te scannen kunnen klanten hun bestelling doorgeven. Foto: Amaury Michaux

Daarnaast heeft de brouwerij ook een app ontwikkeld die het mogelijk moet maken om contactloos te bestellen en te betalen. “We waren hier al een tijdje mee bezig, maar de coronacrisis heeft dit proces nu versneld”, vertelt Anciaux. “Op de app kunnen klanten de menukaart bekijken en vervolgens hun bestelling doorgeven. Dat gebeurt via een simpele scan van de barcode die op houders in het café staat. Die bestelling wordt vervolgens naar hun tafel gebracht. Ook afrekenen zal voortaan contactloos kunnen gebeuren.”

Gezellig

“We willen graag het gezellige cafégevoel behouden, maar de veiligheid van personeel en klanten is zeer belangrijk bij de heropening van cafés en restaurants. Deze app vermijdt fysiek contact en is dus een applicatie die inspeelt op die verhoogde veiligheid. We zijn nu de app nog volop aan het testen om ze tegen 8 juni operationeel te hebben. En ook na deze coronacrisis willen we dat deze app een rol inneemt in onze cafés en restaurants.”

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V), bevoegd voor Economie, en Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) probeerden de app dinsdagochtend al eens uit in Café Les Brasseurs in het centrum van Brussel. Door het vroege uur bestelden ze respectievelijk een Jupiler 0,0 en een Leffe 0,0, de alcoholvrije tegenhangers van de gelijknamige bieren.